Майже 65% українців вважають тарифи ЖКГ завищеними: кого звинувачує населення у високій ціні

10 лютого 2021 , 10:07
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Джерело:

Інтерфакс—Україна

Майже дві третини українців, згідно з опитуванням Active Group, вважають, що ціни на тарифи житлово-комунальних послуг суттєво завищені.

Результати опитування

  • 64,9% вважають, що тарифи завищені
  • 14,7% населення задоволені співвідношенням ціни та якості послуг ЖКГ
  • 0,2% вважають, що мають високу якість послуг за помірну ціну

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Деталі опитування

Як опитані українці оцінили збільшення тарифів

  • 33,6% вказали, що тарифи для них з нового року суттєво зросли
  • 31,3% оцінили збільшення тарифів як невелике
  • 20,4% відповіли, що тарифи не змінились
  • 3,9% зазначили зниження тарифів на ЖКГ

На кого покладають відповідальність українці за збільшення ціни на ЖКГ

  • 46,5% покладають відповідальність за небувало високі тарифи ЖКГ на центральну владу
  • 14,8% звинувачують постачальників ресурсів
  • 13,2% звинувачують місцеву владу
  • 8% звинувачують міжнародні структури
  • 5,2% вважають, що тарифи є нормальними для жителів України

Як проводилось опитування

Опитування компанія Active Group проводила у період з 23 по 25 січні 2021 року, за допомогою методу CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкових мобільних номерів. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

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