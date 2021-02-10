Майже 65% українців вважають тарифи ЖКГ завищеними: кого звинувачує населення у високій ціні

Майже дві третини українців, згідно з опитуванням Active Group, вважають, що ціни на тарифи житлово-комунальних послуг суттєво завищені.
Результати опитування
- 64,9% — вважають, що тарифи завищені
- 14,7% — населення задоволені співвідношенням ціни та якості послуг ЖКГ
- 0,2% — вважають, що мають високу якість послуг за помірну ціну
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Деталі опитування
Як опитані українці оцінили збільшення тарифів
- 33,6% — вказали, що тарифи для них з нового року суттєво зросли
- 31,3% — оцінили збільшення тарифів як невелике
- 20,4% — відповіли, що тарифи не змінились
- 3,9% — зазначили зниження тарифів на ЖКГ
На кого покладають відповідальність українці за збільшення ціни на ЖКГ
- 46,5% — покладають відповідальність за небувало високі тарифи ЖКГ на центральну владу
- 14,8% — звинувачують постачальників ресурсів
- 13,2% — звинувачують місцеву владу
- 8% — звинувачують міжнародні структури
- 5,2% — вважають, що тарифи є нормальними для жителів України
Як проводилось опитування
Опитування компанія Active Group проводила у період з 23 по 25 січні 2021 року, за допомогою методу CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкових мобільних номерів. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,9%.
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