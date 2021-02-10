Майже дві третини українців, згідно з опитуванням Active Group, вважають, що ціни на тарифи житлово-комунальних послуг суттєво завищені.

Результати опитування

64,9% — вважають, що тарифи завищені

вважають, що тарифи завищені 14,7% — населення задоволені співвідношенням ціни та якості послуг ЖКГ

населення задоволені співвідношенням ціни та якості послуг ЖКГ 0,2% — вважають, що мають високу якість послуг за помірну ціну

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Деталі опитування

Як опитані українці оцінили збільшення тарифів

33,6% — вказали, що тарифи для них з нового року суттєво зросли

вказали, що тарифи для них з нового року суттєво зросли 31,3% — оцінили збільшення тарифів як невелике

оцінили збільшення тарифів як невелике 20,4% — відповіли, що тарифи не змінились

відповіли, що тарифи не змінились 3,9% — зазначили зниження тарифів на ЖКГ

На кого покладають відповідальність українці за збільшення ціни на ЖКГ

46,5% — покладають відповідальність за небувало високі тарифи ЖКГ на центральну владу

покладають відповідальність за небувало високі тарифи ЖКГ на центральну владу 14,8% — звинувачують постачальників ресурсів

звинувачують постачальників ресурсів 13,2% — звинувачують місцеву владу

звинувачують місцеву владу 8% — звинувачують міжнародні структури

звинувачують міжнародні структури 5,2% — вважають, що тарифи є нормальними для жителів України

Як проводилось опитування

Опитування компанія Active Group проводила у період з 23 по 25 січні 2021 року, за допомогою методу CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкових мобільних номерів. Всього було опитано 1200 респондентів віком старше 18 років. Похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

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