Відповідну заяву про надходження грошей від Євросоюзу в Україну 18 лютого під час години запитань до уряду зробив очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.

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Дати першого траншу допомоги від ЄС

Марченко зазначив, що перший транш макроекономічної допомоги від ЄС становитиме 600 мільйонів євро, він є безумовним.

Ми сподіваємось отримати ці гроші наприкінці березня – на початку квітня 2022 року,

– заявив міністр.

Та додав, що другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ, над якими спільно працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів.

Крім того, Марченко наголосив, що виділення Києву допомоги є "безпрецедентно швидким".

Довідка. Днями Європейський парламент підтримав надання Україні нової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро. Денис Шмигаль привітав таке рішення та додав, що ЄС демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної та фінансової стабільності України.

Можливості залучення допомоги Японії

Відомство також веде переговори з урядом Японії. Говорять про формування механізму залучення японського агентства міжнародного співробітництва JICA до нової "зеленої" програми зі Світовим банком. "Із позики політики розвитку, так званої green DPL", – пояснив глава Мінфіну.

Сторони обговорюють можливість залучення від 500 мільйонів доларів від Світового банку і до 300 мільйонів доларів від японського уряду.

Зверніть увагу! Нижня палата парламенту Японії 8 лютого ухвалила резолюцію щодо України. У ній висловили солідарність з українським народом, а також закликали уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.

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