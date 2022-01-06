60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну: які райони забезпечать теплом

Перші 60 вагонів вугілля з Росії поставили для Луганської ТЕС, завдяки чому місто Щастя та прилеглі райони будуть забезпечені теплом. Про це повідомила представник української делегації у ТКГ з Донбасу Вікторія Страхова.

Вугілля для Луганської ТЕС

"Перші 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну. Тепер можна бути впевненою, що місто Щастя та прилеглі населені пункти будуть щасливими хоча б у плані тепла", – написала Страхова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Особливості логістичного розміщення Луганської ТЕС

Через особливості логістичного розміщення Луганської ТЕС постачання енергетичного вугілля туди можливе тільки з Росії, зокрема це стосується антрациту з Ростовської області. Оскільки імпорт антрациту з Росії квотується, Страхова порушила питання пріоритетності квот для ЛуТЕС.

Зверніть увагу, що стабільна робота ЛуТЕС не тільки забезпечує теплом та електроенергією мешканців Луганської області, але й Попаснянський водоканал, який забезпечує водою мешканців по обидва боки лінії розмежування.

Чому потрібне вугілля Люди більше споживають електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

Нагадаємо! З 1 листопада Росія припинила експортувати енергетичне вугілля Україні. Також згодом Росія почала перешкоджати поставкам вугілля з Казахстану й у листопаді всі вони були заблоковані.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Зі слів голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, вугілля цих марок завозили ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова", що об'єднує Дарницьку, Сумську та Чернігівську ТЕЦ.

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