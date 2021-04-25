Близько 60% українців після 40 років відмовляють у працевлаштуванні через вік
Згідно з дослідженням сайту olx, у якому взяло участь 8 тисяч респондентів, 64% українців, котрим більш як 40 років важче знайти роботу, ніж молоді. Серед причин відмов у працевлаштуванні, крім віку, українці називали наявність дітей та інвалідності.
Джерело:olx
Вік: перевага чи недолік
Українці яким більше ніж 40 років:
- 39% – переважно вважають свій вік під час працевлаштування значним мінусом,
- 7% – вважають, що вік це перевага.
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Українці яким менше ніж 40 років:
- 28% – вважають, що вік це їх плюс,
- 11% – впевнені, що їх сприймають не так серйозно через молодість.
Згідно з дослідженням у 64% людей після 40 були проблеми з пошуком роботи через вік. Працівникам до 40 років казали, що наймають людей лише до певного віку, у 16% випадків.
Впевненість у своїй роботі
Опитані українці вважають процес пошуку роботи переважно важким та дуже важким. Проте, і молодші, і старші опитані працівники мають майже однаковий рівень впевненості у своєму місці роботи.
Відсоток українців, що впевнені у своїй роботі
- 44% людей до 40 скоріше впевнені,
- 39% людей, яким за 40 скоріше впевнені.
Час на пошук роботи
Щодо часу пошуку роботи, то працівники до 40 років знаходять її швидше. 41% людей шукають нове місце не більше двох тижнів. Для порівняння – 13% роблять це пів року і навіть більше. При цьому лише 29% серед учасників, вік яких більше ніж 40 вдається працевлаштуватися менш ніж за 14 днів, а 20% шукають роботу понад пів року.
Наскільки важко проходять пошуки роботи після 40:
- 39% – дуже важко,
- 49% – скоріше важко,
- 9% – скоріше легко,
- 3% – дуже легко.
Наскільки важко проходять пошуки роботи до 40:
- 37% – дуже важко,
- 49% – скоріше важко,
- 11% – скоріше легко,
- 3% – дуже легко.
Сфери у яких шукають роботу
Торгівля та продажі та транспорт/логістика – галузі, де найбільше намагаються знайти роботу люди незалежно від віку. На третьому місці після вище згаданих сфер для українців стоїть сфера:
- після 40 років – виробництво,
- до 40 років – бари та ресторани.
Три головні причини відмов для робітників старше 40 років:
- бажаний рівень зарплати,
- вік,
- недостатній рівень освіти.
Три головні причини відмов для молодих робітників:
- недостатній рівень освіти,
- невідповідний досвід,
- бажаний рівень зарплати.
Стосовно мотивації українців працевлаштуватись організатори дослідження назвали наступні три чинники:
- бажання відчувати себе матеріально впевненим та незалежним,
- забезпечення сім’ї,
- гостра потреба у грошах.
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