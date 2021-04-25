Згідно з дослідженням сайту olx, у якому взяло участь 8 тисяч респондентів, 64% українців, котрим більш як 40 років важче знайти роботу, ніж молоді. Серед причин відмов у працевлаштуванні, крім віку, українці називали наявність дітей та інвалідності.

Вік: перевага чи недолік

Українці яким більше ніж 40 років:

39% – переважно вважають свій вік під час працевлаштування значним мінусом,

7% – вважають, що вік це перевага.

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Українці яким менше ніж 40 років:

28% – вважають, що вік це їх плюс,

11% – впевнені, що їх сприймають не так серйозно через молодість.

Згідно з дослідженням у 64% людей після 40 були проблеми з пошуком роботи через вік. Працівникам до 40 років казали, що наймають людей лише до певного віку, у 16% випадків.

Впевненість у своїй роботі

Опитані українці вважають процес пошуку роботи переважно важким та дуже важким. Проте, і молодші, і старші опитані працівники мають майже однаковий рівень впевненості у своєму місці роботи.

Відсоток українців, що впевнені у своїй роботі

44% людей до 40 скоріше впевнені,

39% людей, яким за 40 скоріше впевнені.

Час на пошук роботи

Щодо часу пошуку роботи, то працівники до 40 років знаходять її швидше. 41% людей шукають нове місце не більше двох тижнів. Для порівняння – 13% роблять це пів року і навіть більше. При цьому лише 29% серед учасників, вік яких більше ніж 40 вдається працевлаштуватися менш ніж за 14 днів, а 20% шукають роботу понад пів року.

Наскільки важко проходять пошуки роботи після 40:

39% – дуже важко,

49% – скоріше важко,

9% – скоріше легко,

3% – дуже легко.

84% старших працівників важче знайти роботу у своєму населеному пункті.

Наскільки важко проходять пошуки роботи до 40:

37% – дуже важко,

49% – скоріше важко,

11% – скоріше легко,

3% – дуже легко.

79% працівникам до 40 років важче знайти роботу у своєму населеному пункті.

Сфери у яких шукають роботу

Торгівля та продажі та транспорт/логістика – галузі, де найбільше намагаються знайти роботу люди незалежно від віку. На третьому місці після вище згаданих сфер для українців стоїть сфера:

після 40 років – виробництво,

до 40 років – бари та ресторани.

30% опитаних пошукачів після 40 і 27% – до 40 років впевнені, що можна знайти будь-яке місце з достатнім заробітком і з достатньою кваліфікацією.

Три головні причини відмов для робітників старше 40 років:

бажаний рівень зарплати,

вік,

недостатній рівень освіти.

Три головні причини відмов для молодих робітників:

недостатній рівень освіти,

невідповідний досвід,

бажаний рівень зарплати.

На вибір місця роботи в обох груп учасників насамперед впливає рівень заробітної плати та графік роботи, вважають організатори дослідження.

Стосовно мотивації українців працевлаштуватись організатори дослідження назвали наступні три чинники: