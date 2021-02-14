Витрати невіддільна частина нашого життя. Проте, ведучи сімейний бюджет можливо не лише мінімізувати спільні витрати, але й заощадити сімейні кошти. Шість переконливих аргументів – далі у матеріалі.

1. Ви показуєте приклад

Один з найголовніших аргументів на користь ведення сімейного бюджету це те, що ви таким чином показуєте хороший приклад своїм дітям. Адже діти часто переймають у своїх батьків навіть дрібні звички. До прикладу, у магазині ви придбали дорогу річ, що нині вам не по кишені та й в принципі не досить потрібна. Якщо ваша дитина була поряд, то вочевидь запам’ятала таку модель поведінки й у майбутньому буде підвладна такому ж способу мислення.

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2. Вправа на самодисципліну

Ще однією причиною та аргументом є те, що ведення бюджету це вправа на самодисципліну. У всіх були випадки коли ви, ідучи до магазину, планували купити щось одне, а в результаті придбали купу непотрібних речей. Самодисципліна та планування дасть вам можливість заощадити, купуючи лише те, що потрібно вашій родині. До прикладу, коли ви у супермаркеті купуєте продукти, то зосередьтесь на тому, що ви плануєте готувати протягом тижня.

3. Встановлення лімітів по категоріях

Ваші витрати на погашення кредиту не повинні перевищувати 50% від щомісячного доходу. Економісти вважають, що є цілко нормальним якщо половину від доходу містить кредит на житло. Тоді як кредит на машину повинен складати не більше як 15%, а особисті кредити не більш як 10% від чистого щомісячного доходу. Хороший бік бюджетування полягає в тому, щоб всі кредити були закладені у бюджет першочергово, тоді вони будуть виплачуватись вчасно.

4. Фінансова грамотність дітей

Коли вся родина бере участь у складанні бюджету, то це дає вашим дітям кращу можливість зрозуміти як працюють гроші та уникнути, в майбутньому, потенційних неприємностей пов’язаних з грошима. Проте, перед складанням спільного бюджету варто пояснити дітям як він працює, а потім довірити розпорядженням його невеликою частиною. До прикладу, ваша дитина може вирішити як вона витратить кошти у торговому центрі, під час найближчих вихідних: усе залишити у кімнаті розваг, рівномірно розподілити кошти між розвагами та ласощами після, або заощадити та пригостити ласощами ще й батьків.

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5. Зберігайте гнучкість

Кращі бюджети ті, що дозволяють деяку гнучкість. Якщо у вас залишились кошти у певній категорії, то їх варто використати на покриття витрат на той аспект, де вам забракло фінансів. Єдиним виключанням з цього правилу повинні бути кошти, що призначені для інвестування. Це гарантує, що таких перерозподіл не принесе збитків вашим фінансовим цілям.

6. Бюджет – інструмент фінансового прогнозування

Як тільки ви почнете слідкувати за сімейним бюджетом, то він одразу зможе стати корисним інструментом у фінансовому плануванні. Приблизно через 2 – 3 місяці ви помітите закономірність у своїх витратах, що підкажуть вам де ви можете їх скоротити, щоб отримати більше від своїх фінансів. Схема заощаджень допоможе вам поставити плани для короткострокових та довгострокових фінансових цілей, таких як: відпустка, нова машина чи освіта вашої дитини.

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