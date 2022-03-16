6 500 гривень від держави: скільки українців вже подали заявки
Джерело:"Рада"
Станом на 16 березня цього року майже 3 мільйони українців подали заявку на отримання фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"На сьогодні вже 2,7 мільйона українців подали заяву на виплату 6,5 тисяч гривень. Усі отримають ці гроші, програма працює далі. А Міністерство економіки працює над новими подібними програмами", - заявив в ефірі телеканалу "Рада" Федоров.
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Він також додав, що з цими коштами дозволені будь-які операції, включаючи переказ на інші карти, оплату продуктів, купівлю речей тощо.
Отримати допомогу зможуть жителі регіонів країни, які торкнулися бойових дій – Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.
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