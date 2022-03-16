"На сьогодні вже 2,7 мільйона ​​українців подали заяву на виплату 6,5 тисяч гривень. Усі отримають ці гроші, програма працює далі. А Міністерство економіки працює над новими подібними програмами", - заявив в ефірі телеканалу "Рада" Федоров.

Варто ознайомитись Де можна отримати 6500 тисячі гривень через втрату роботи: список областей

Він також додав, що з цими коштами дозволені будь-які операції, включаючи переказ на інші карти, оплату продуктів, купівлю речей тощо.

Отримати допомогу зможуть жителі регіонів країни, яких торкнулися бойові дії – Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.