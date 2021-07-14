В Україні зросла середня пенсія: наскільки

З 1 липня в Україні збільшили прожитковий мінімум, а відповідно і підвищили розмір пенсій населенню. У Пенсійному фонді розповіли, що за II квартал пенсії зросли на 54 гривні.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 липня 2021 року середній розмір пенсії становив 3 778,78 гривні.

За період з II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.

Станом на кінець I кварталу (січень – травень) середня пенсія становила 3 724,65 гривні.

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Які пенсії отримують українці станом на липень 2021 року

понад 10 тисяч гривень отримує 3,9% пенсіонерів (середня пенсія в цій категорії – 14 026 гривні);

отримує 3,9% пенсіонерів (середня пенсія в цій категорії – 14 026 гривні); від 5 тисяч до 10 тисяч гривень – 13,5% пенсіонерів(середня – 6 740 гривень);

– 13,5% пенсіонерів(середня – 6 740 гривень); від 4 тисяч до 5 тисяч гривень – 9,3% пенсіонерів (середня – 4 450 гривень);

– 9,3% пенсіонерів (середня – 4 450 гривень); від 3 тисяч до 4 тисяч – 19,4% пенсіонерів (середня – 3 441 гривню);

– 19,4% пенсіонерів (середня – 3 441 гривню); від 2 тисяч до 3 тисяч гривень – 38,3% пенсіонерів (середня – 2 478 гривень);

– 38,3% пенсіонерів (середня – 2 478 гривень); до 2 тисяч гривень – 15,6% пенсіонерів (середня – 1 840 гривні).

Середній розмір пенсій в Україні / Інфографіка Пенсійного фонду України

, що з 1 липня зросли прожитковий мінімум, котрий безпосередньо впливає на соціальні та трудові виплати. Детальніше про те, на скільки зросли виплати та які саме, читайте у нашому матеріалі

Також міністерка соціальної політики Марина Лазебна нещодавно розповіла, що мінімальна пенсія в Україні може становити 3,5 тисячі гривень вже з березня 2022 року.

Детальніше про це Мінімальна пенсія – 3,5 тисячі: в уряді розповіли прогноз

Кількість пенсіонерів в Україні

Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10,9 мільйона пенсіонерів. 1 квітня їх кількість складала понад 11 мільйонів, що на близько 84, 71 осіб менше.