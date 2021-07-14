Середня пенсія в Україні
- Станом на 1 липня 2021 року середній розмір пенсії становив 3 778,78 гривні.
- За період з II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.
- Станом на кінець I кварталу (січень – травень) середня пенсія становила 3 724,65 гривні.
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Які пенсії отримують українці станом на липень 2021 року
- понад 10 тисяч гривень отримує 3,9% пенсіонерів (середня пенсія в цій категорії – 14 026 гривні);
- від 5 тисяч до 10 тисяч гривень – 13,5% пенсіонерів(середня – 6 740 гривень);
- від 4 тисяч до 5 тисяч гривень – 9,3% пенсіонерів (середня – 4 450 гривень);
- від 3 тисяч до 4 тисяч – 19,4% пенсіонерів (середня – 3 441 гривню);
- від 2 тисяч до 3 тисяч гривень – 38,3% пенсіонерів (середня – 2 478 гривень);
- до 2 тисяч гривень – 15,6% пенсіонерів (середня – 1 840 гривні).
Середній розмір пенсій в Україні / Інфографіка Пенсійного фонду України
Кількість пенсіонерів в Україні
Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10,9 мільйона пенсіонерів. 1 квітня їх кількість складала понад 11 мільйонів, що на близько 84, 71 осіб менше.