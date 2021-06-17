У червні газ подорожчає на 50%: "Нафтогаз" встановив новий місячний тариф

Компанія "Нафтогаз" оприлюднила місячний тариф на газ для населення у червні 2021 року. Він коштуватиме 11,94 гривні за кубометр, що на 50% вище, ніж тариф "Фіксований", який діє протягом року.

Ціна газу за фіксованим річним тарифом, який діє з 1 травня, становить 7,96 гривні за кубометр.

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Новий місячний тариф "Нафтогазу"

"Нафтогаз" повідомив про зростання ціни газу за тарифним планом "Місячний". У червні вона становитиме 11,94 гривні за кубометр, що на 50% перевищує річний тариф.

Однак у компанії наголосили, що підключення до цього плану відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усіх клієнтів "Нафтогаз"" обслуговують за річним тарифним планом "Фіксований".

Там також нагадали, що ціна на газ за місячним тарифом обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4 – 5 років і станом на початок червня продовжували зростати.

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