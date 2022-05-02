Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Це відбулося у рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Мовиться про гроші від США, Норвегії та Австрії.

Починаємо тиждень з позитивних новин на міжнародному фронті,

– зазначив міністр.

Марченко також повідомив, що найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 мільйонів доларів.

Фінансова допомога Україні: інші новини

Україна 29 квітня отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, видатків на охорону здоров'я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Україна у квітні отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 мільйона євро.

Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць, як міжнародну допомогу. З цієї суми приблизно 2 мільярди – від США.

Гуманітарні організації ООН 25 квітня поширили новий заклик про надання допомоги Україні. Планують зібрати 2,25 мільярда доларів.

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