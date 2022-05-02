Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Це відбулося у рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Мовиться про гроші від США, Норвегії та Австрії.

Починаємо тиждень з позитивних новин на міжнародному фронті,
– зазначив міністр.

Марченко також повідомив, що найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 мільйонів доларів.

Фінансова допомога Україні: інші новини

  • Україна 29 квітня отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, видатків на охорону здоров'я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.
  • Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.
  • Україна у квітні отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 мільйона євро.
  • Сергій Марченко заявив, що Україна хоче отримувати щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць, як міжнародну допомогу. З цієї суми приблизно 2 мільярди – від США.
  • Гуманітарні організації ООН 25 квітня поширили новий заклик про надання допомоги Україні. Планують зібрати 2,25 мільярда доларів.

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