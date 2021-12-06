Питання розглянуть вже 9 грудня. Відповідну заяву 6 числа зробили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Для майже 350 тисяч споживачів знизиться ціна на газ

9 грудня НКРЕКП на своєму засіданні буде розглядати питання про ухвалення рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції "Нафтогазу", а саме за ціною 7,96 гривень за 1 метр кубічний,

– заявили у відомстві.

Там також пояснили, що постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тисяч побутових споживачів з різних регіонів України.

Проте зараз є тенденція стрімкого підвищення цін на природний газ.

"Регулятора наділено повноваженнями ухвалювати рішення про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам постачальником "останньої надії" на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам та базової річної пропозиції", – мовиться в повідомленні.

Що таке "постачальник останньої надії" Це так звана страхівка від раптової втрати поточного постачальника, якщо населення його втрачає постачальника чи його позбавляють ліцензії.

ПОН підтримає безперебійне газопостачання для того, щоб бізнес міг продовжити стабільну роботу.

В Україні роль ПОН виконує державна компанія "Нафтогаз", та не більш, ніж 60 днів.

Що цьому передувало

Наприкінці листопада у "Нафтогазі" повідомили, що побутові споживачі природного газу, яких обслуговує "постачальник останньої надії", мають обрати та під'єднатися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року.

Тобто вони мають протягом 60 днів змінити газову компанію та укласти з нею договір.

Адже "Нафтогаз" не встановлює ціну на газ – вона розраховується щомісяця за спеціальною формулою. Проте компанія як "постачальник останньої надії" обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств.

4 грудня "Нафтогаз" запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів постачальника "останньої надії" до базової річної пропозиції компанії, на умовах якої вони зможуть отримувати газ за ціною 7,96 гривні за кубометр газу.

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