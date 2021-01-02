Вартість біткойна втретє за добу оновила історичний максимум. Станом на вечір 2 січня вона піднялася вище за позначку в 32 тисячі доларів. В суботу біткйон в середньому дорожчає на понад 10%.

Про чергову рекордну ціну найпопулярнішої криптовалюти в світі свідчать дані торгів. Майже на усі провідних криптобіржах 1 біткойн коштує понад 32 тисячі доларів. Про це повідомляє 24 канал.

Що було раніше Біткойн вдруге за день побив історичний максимум: його вартість перевищила 31 тисячу доларів

Нова історична ціна біткойна: дані станом на 18:40 2 січня

Coindesk – 32 278 (+10,09% за добу).

Binance (найбільша за об’ємом торгів криптовалютами біржа) – 32 730 (+11,4%).

CoinMarketCap (портал, що вираховує середню ціну за понад 20 біржами) – 32 344 (+10,7%).

Що цьому передувало

Біткойни злетів у ціні в другій половині грудня 2020 року.

16 числа криптовалюта перевищила історичний максимум в 20 042 долара, що тримався з 2017 року.

Відтоді вона продовжує бити рекорди. Спершу його ціна подолала позначку в 28 тисяч доларів, а а короткий проміжок часу – і 29 тисяч доларів.

На частку біткойна припадає приблизно 71,7% всього глобального ринку криптовалют.

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