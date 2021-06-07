Вони входили до наглядової ради з 28 лютого 2018 року. Наразі на посади замість цих посадовців ще нікого не призначили.

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Контракти Чадама, Лучінкіної та Нуайлана завершилися 3 місяці тому.

Водночас Міністерство фінансів 23 лютого 2021 року продовжило їхні повноваження.

Мовилося про період до призначення нових членів наглядової ради.

Однак тоді ж встановили обмеження – Чадам, Лучінкіна та Нуайлан мали право перебувати на посадах не довше, аніж 3 місяці.

Окрім того, у березні 2021 року також завершилися повноваження члена наглядової ради від держави Адомаса Аудіцкаса. Однак контракт з ним не продовжили.

Зверніть увагу! АТ "Магістральні газопроводи України" створили ще у 2016 році. Його метою була реалізація зобов'язань України у межах Третього енергопакета. Він передбачав відокремлення діяльності з транспортування природного газу від його постачання та видобутку.