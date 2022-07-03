За офіційними підрахунками української влади, щомісяця нам потрібно щонайменше 5 мільярдів доларів зовнішніх вливань, тобто близько 30 мільярдів до кінця 2022 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, на що необхідні ці гроші та які партнери допоможуть покрити ці витрати.

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Видатки українського бюджету зросли у кілька разів

За словами Дениса Шмигаля, якщо до 24 лютого Україна витрачала на утримання Збройних Сил України 156 мільярдів гривень щороку, то тепер видатки бюджету на армію майже рівноцінні цій сумі щомісяця – 130 мільярдів гривень.

Крім того, у рази зросли соціальні витрати, видатки на розмінування територій та термінове відновлення, фінансування внутрішньо переміщених осіб. Лише у межах програми "єПідтримка" уряд виплатив понад 30 мільярдів гривень, й нині існує проблема дефіциту бюджету.

Місячний бюджет України (сьогодні – ред. 24 канал) складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової, митниці, – це наш щомісячний бюджет. Є різниця, яка складає 4 – 5 мільярди доларів, – це щомісячна потреба,

– пояснив Шмигаль.

Хто з партнерів допоможе покрити дефіцит бюджету і на що підуть ці гроші

Прем'єр-міністр запевнив, що станом на сьогодні існують домовленості про таку підтримку – на суму майже 29 мільярдів доларів, з яких близько 9 мільярдів наша держава вже отримала. Наразі Україна очікує на ще 20 мільярдів доларів допомоги.

Це допомога і від Європейського Союзу, і від США, Канади. Окремо від країн-членів ЄС також є пряма бюджетна підтримка,

– уточнив очільник українського уряду.

Посадовець додав, що існують також різні види грантової та кредитної підтримки нашої держави від міжнародних фінансових інституцій:

МФВ;

Світового банку;

Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Тобто, за словами Шмигаля, усі наші партнери нині активно включилися та допомагають Україні.

В принципі, усіх цих грошей нам вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов'язання нашої країни. Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів для певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків,

– наголосив прем'єр-міністр.

До слова, Шмигаль зазначив, що уряд бачить ситуацію до кінця року прогнозованою й розуміє, як Україна виконуватиме бюджет. Завдяки відчутній підтримці партнерів, за його словами, сьогодні можна доволі спокійно працювати та думати про підтримку Збройних Сил України.

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