З 26 квітня перші ФОПи, які подали заявку, отримають гроші, – Лазебна

З 19 квітня розпочався прийом заявок на отримання "карантинних" 8 тисяч гривень. Перші виплати надійдуть вже незабаром.

Фінансувати допомогу почнуть з 26 квітня 2021 року. Про це у програмі "Перехресний допит" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Коли почнуть виплачувати гроші

За її словами, станом на 23 квітня заявку подали приблизно 260 тисяч людей. На відповідну допомогу на них виділили 1,4 мільйона гривень.

З понеділка (26 квітня – 24 канал) ми почнемо частинами фінансувати допомогу. Всі люди, які подалися і відповідають критеріям, умовам – отримають свої 8 тисяч гривень,

– зазначила Лазебна.

Вона зауважила, що спочатку гроші виплачуватимуть тим, хто подав заявку першим: це і наймані працівники, і особи-підприємці, бізнес яких підпав під карантинні обмеження.

У 2021 році ситуацію виправили

Для того, щоб отримати "карантинні" 8 тисяч гривень, треба зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

Через те, що у 2020 році була певна кількість відмов в отриманні грошей, у 2021 році ситуацію уточнили. Наразі, як відзначила міністерка, зараховується лише перший квед, який:

заявлений як у суб'єкта господарювання або найманого працівника, який працює у такого суб'єкта;

стоїть за місяць до настання права на 8 тисяч.

Лазебна наголосила, що у 2021 році, якщо подивитися тенденцію по заявках, то люди подаються і спокійно проходять на отримання допомоги.

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