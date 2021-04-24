З 26 квітня перші ФОПи, які подали заявку, отримають гроші, – Лазебна
З 19 квітня розпочався прийом заявок на отримання "карантинних" 8 тисяч гривень. Перші виплати надійдуть вже незабаром.
Джерело:24 канал
Фінансувати допомогу почнуть з 26 квітня 2021 року. Про це у програмі "Перехресний допит" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Коли почнуть виплачувати гроші
За її словами, станом на 23 квітня заявку подали приблизно 260 тисяч людей. На відповідну допомогу на них виділили 1,4 мільйона гривень.
З понеділка (26 квітня – 24 канал) ми почнемо частинами фінансувати допомогу. Всі люди, які подалися і відповідають критеріям, умовам – отримають свої 8 тисяч гривень,
– зазначила Лазебна.
Вона зауважила, що спочатку гроші виплачуватимуть тим, хто подав заявку першим: це і наймані працівники, і особи-підприємці, бізнес яких підпав під карантинні обмеження.
У 2021 році ситуацію виправили
Через те, що у 2020 році була певна кількість відмов в отриманні грошей, у 2021 році ситуацію уточнили. Наразі, як відзначила міністерка, зараховується лише перший квед, який:
- заявлений як у суб'єкта господарювання або найманого працівника, який працює у такого суб'єкта;
- стоїть за місяць до настання права на 8 тисяч.
Лазебна наголосила, що у 2021 році, якщо подивитися тенденцію по заявках, то люди подаються і спокійно проходять на отримання допомоги.
Що відомо про допомогу ФОПам від держави
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Закон про "карантинні" 8 тисяч почав діяти 9 квітня.
- Також ФОПи та наймані працівники можуть отримати допомогу від місцевої влади. Однак розмір виплат визначатимуть на місцях.
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