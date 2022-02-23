Перший етап тестування енергосистеми України в ізольованому від систем Росії, Білорусі режимі незабаром розпочнеться.

До теми Україна на 3 дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі

Україна від'єднується від енергосистем Росії та Білорусі

Від'єднання України від російської та білоруської енергосистем відбудеться у період 24 – 26 лютого.

На цей час українська об'єднана енергетична система (ОЕС) буде з'єднана з "островом Бурштинської ТЕС", дві її частини працюватимуть синхронно.

Робота в ізольованому режимі – випробування, яке проводять у межах підготовки до синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E,

– зазначили в "Укренерго".

Там уточнили, що такі дії передбачені Угодою про умови майбутнього об'єднання української та європейської енергосистем. Вони мають проводитися у 2 етапи: у зимовий та літній періоди.

У компанії додали, що випробування в ізольованому режимі й майбутня синхронізація енергосистеми України з європейською здійснюватиметься в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Довідка. ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

Міненерго про синхронізацію України європейською енергосистемою

Раніше у Мінекономіки заявили, технічно Україна пройшла необхідний шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою.

В "Укренерго" наголосили, що українські мережі не потребуватимуть масштабного мережевого будівництва, а також вкладення великих грошей для налагодження синхронної роботи з Європою.

Синхронізація ОЕС України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

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