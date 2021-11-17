23 блоки ТЕЦ і ТЕС не можуть працювати через відсутність палива
Джерело:"Укренерго"
Внаслідок різкого зниження середньодобової температури в Україні значно збільшилося споживання електроенергії. Однак через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.
Про те, що понад 20 ТЕЦ та ТЕС станом на 15 листопада не можуть працювати повідомило "Укренерго".
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Палива немає, блоки не працюють
За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 гігавата,
– йдеться у повідомленні.
Станом на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебував жоден блок ТЕС та ТЕЦ. Натомість вранці 8 листопада ремонтували 4 блоки та 1 корпус.
Крім того, в "Укренерго" додали, що виробництво на ТЕС за 8 – 14 листопада у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% – до 812 мільйонів кіловат-годин. Водночас споживання електроенергії збільшилося.
Причиною назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).
Енергетична криза в Україні: що відомо
- Теплова електростанція працює на вугіллі або газі. З обома видами палива наразі в Україні є проблеми. Ціни на газ рекордно високі – понад 1100 доларів за тисячу кубометрів.
- Ситуація з вугіллям в Україні складна ще з жовтня. У листопаді запаси вугілля на складах ТЕС компаній опустились нижче ніж 0,5 мільйона тонн.
- З 1 листопада Росія зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. У Москві заявили, що попит на ресурс зріс у них самих.
- Днями у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прямують 7 кораблів з вугіллям. Денис Шмигаль уточнив, що їх очікують наприкінці листопада або на початку грудня.
- Також з'явилися розмови про віялові відключення світла, але президент та прем'єр запевняють, що їх не буде.