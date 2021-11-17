23 блоки ТЕЦ і ТЕС не можуть працювати через відсутність палива

Внаслідок різкого зниження середньодобової температури в Україні значно збільшилося споживання електроенергії. Однак через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

Про те, що понад 20 ТЕЦ та ТЕС станом на 15 листопада не можуть працювати повідомило "Укренерго".

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Палива немає, блоки не працюють

За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 гігавата,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебував жоден блок ТЕС та ТЕЦ. Натомість вранці 8 листопада ремонтували 4 блоки та 1 корпус.

Крім того, в "Укренерго" додали, що виробництво на ТЕС за 8 – 14 листопада у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% – до 812 мільйонів кіловат-годин. Водночас споживання електроенергії збільшилося.

Причиною назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

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