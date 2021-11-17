Про те, що понад 20 ТЕЦ та ТЕС станом на 15 листопада не можуть працювати повідомило "Укренерго".

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Палива немає, блоки не працюють

За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 гігавата,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебував жоден блок ТЕС та ТЕЦ. Натомість вранці 8 листопада ремонтували 4 блоки та 1 корпус.

Крім того, в "Укренерго" додали, що виробництво на ТЕС за 8 – 14 листопада у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% – до 812 мільйонів кіловат-годин. Водночас споживання електроенергії збільшилося.

Причиною назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

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