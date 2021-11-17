Про те, що понад 20 ТЕЦ та ТЕС станом на 15 листопада не можуть працювати повідомило "Укренерго".
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Палива немає, блоки не працюють
За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 гігавата,
– йдеться у повідомленні.
Станом на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебував жоден блок ТЕС та ТЕЦ. Натомість вранці 8 листопада ремонтували 4 блоки та 1 корпус.
Крім того, в "Укренерго" додали, що виробництво на ТЕС за 8 – 14 листопада у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% – до 812 мільйонів кіловат-годин. Водночас споживання електроенергії збільшилося.
Причиною назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).
Енергетична криза в Україні: що відомо
- Ситуація з вугіллям в Україні складна ще з жовтня. У листопаді запаси вугілля на складах ТЕС компаній опустились нижче ніж 0,5 мільйона тонн.
- З 1 листопада Росія зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. У Москві заявили, що попит на ресурс зріс у них самих.
- Днями у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прямують 7 кораблів з вугіллям. Денис Шмигаль уточнив, що їх очікують наприкінці листопада або на початку грудня.
- Також з'явилися розмови про віялові відключення світла, але президент та прем'єр запевняють, що їх не буде.