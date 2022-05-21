З 22 травня у Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії
Джерело:Delfi
Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії – групи Inter RAO.
Це означає, що від неділі 22 травня у країні не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики Литви.
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Відмова від російської електроенергії – важливий крок для Литви
Відмову від російських енергоресурсів прокоментував, зокрема, міністр енергетики Дайнюс Крейвіс. З його словами, такий крок – це вираження солідарності з Україною.
Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина,
– сказав він.
Дайнюс Крейвіс вважає, що Литва досягне повної енергетичної незалежності після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електриці покриє коштом місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.
Потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди його поставляє США.Нагадаємо, у політичному документі від 18 травня, Європейська комісія закликала країни-члени ЄС активізувати підготовку до "повного припинення поставок російського газу", розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.
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