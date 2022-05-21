Це означає, що від неділі 22 травня у країні не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики Литви.

Читайте також Країни Балтії зупиняють імпорт електроенергії з Росії

Відмова від російської електроенергії – важливий крок для Литви

Відмову від російських енергоресурсів прокоментував, зокрема, міністр енергетики Дайнюс Крейвіс. З його словами, такий крок – це вираження солідарності з Україною.

Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина,

– сказав він.

Дайнюс Крейвіс вважає, що Литва досягне повної енергетичної незалежності після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електриці покриє коштом місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

Потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди його поставляє США.

Нагадаємо, у політичному документі від 18 травня, Європейська комісія закликала країни-члени ЄС активізувати підготовку до "повного припинення поставок російського газу", розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.

До теми – Литва визнала Росію державою-терористом: дивіться відео