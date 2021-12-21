У 2022 році пенсії підвищуватимуть одразу у 12 етапів

Грошові виплати для українських пенсіонерів планують підвищити у 2022 році. Перерахунок включає 12 етапів адресного підвищення різним категоріям пенсіонерів.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю.

Важливо Середня пенсія вперше за 6 років перевищила прожитковий мінімум, – Мінсоцполітики

Кому слід очікувати на підвищення пенсії

Лазебна анонсувала, що:

у січні зроблять перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати;

жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.

Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищуючий коефіцієнт 9%,

– сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня. Крім того, з жовтня 2022 року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30 – 35 років буде 3000 гривень.

Як саме змінюватимуться пенсійні виплати

У держбюджеті заклали зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме:

з 1 січня – 1934 гривні,

з 1 липня – 2027 гривень,

з 1 грудня – 2093 гривні.

Які зміни відбулися у 2021 році

Українські пенсіонери у 2021 році вперше з 2014 року змогли відчути покращення. Середній розмір соцвиплати перевищив суму фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 грудня середня пенсія зросла до 3 980 гривень. Вона перевищила фактичний прожитковий мінімум, який становить 3 723 гривні, на 257 гривень.

Так, із 1 грудня 2021 року зросла пенсія для таких категорій:

пенсіонерів, що мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень);

непрацюючих пенсіонерів, котрі старші 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) – з 2 400 гривень до 2 600 гривень (на 200 гривень).

Окрім цього, підвищили на 800 гривень максимальний розмір пенсії – з 18 540 гривень до 19 340 гривень. Мінімальну пенсію встановили на рівні 1 934 гривні.

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