У 2021 році Україна збільшила виробництво електроенергії на понад 5%

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі України збільшилося. У 2021 році цифра зросла на 5,2%, у порівнянні із 2020 роком.

Виробництво електроенергії становило 156,576 мільярда кіловат-годин. Цифра збільшилася на 7 мільярдів 719,5 мільйонів кіловат-годин.

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Виробництво електроенергії на АЕС збільшилося на понад 13%

Атомні електростанції за 2021 рік збільшили виробництва електроенергії на 13,1% – до 86 мільярдів 205,4 мільйона кіловат-годин. За цей період електроенергію виробили:

на Запорізькій – 5 мільярдів 457,5 мільйонів кіловат-годин;

на Южно-Українській – 18,626 мільярда кіловат-годин;

на Рівненській – 18 мільярдів 827,3 мільйона кіловат-годин;

на Хмельницькій – 13 мільярдів 294,6 мільйона кіловат-годин.

На теплових електростанціях виробництво зменшилося на 5,9%, а на теплоелектроцентралях та когенераційних установках – на 32,7%.



Виробнича діяльність електроенергетичних підприємств за 2021 рік / Інфографіка Міненергетики

У порівнянні із 2020 роком, у 2021 році збільшили виробництво електроенергії альтернативними джерелами – на 15,3%. Найбільше електроенергії виробили АЕС – понад 55%, частка інших джерел:

ТЕС та ТЕЦ – понад 29%.

ГЕС та ГАЕС – 6,7%;

із відновлювальних джерел – 8%.

Загалом українці у 2021 році почали споживати електроенергії на 5,8% більше, а промисловість – на 6%. Відомо, що експорт електроенергії в Україні скоротився на 26,5 %. За 2021 рік це число становить 3 496,3 мільйона кіловат-годин.

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