Росія, за словами Зеркаль, намагається шантажувати Європу через спробу запустити "Північний потік-2" без сертифікації. Однак цей трубопровід має удвічі менші транзитні потужності, ніж українська ГТС.

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Українська ГТС потужніша

За словами Лани Зеркаль, російський шантаж є очевидний. "Газпром" пропонує до кінця 2021 року транспортувати до Європи 5,6 мільярда кубометрів газу. Водночас за цей же період газотранспортна система може прокачати до 11 мільярдів кубометрів. Однак закуповувати українські транзитні потужності Кремль не збирається.

Вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах",

– заявила Зеркаль.

За словами заступниці міністра енергетики, Росія використовує газ як метод політичного впливу.

Зверніть увагу! Через відмову Росії купувати додаткові транзитні потужності, у Європі скоротилися запаси газу, а відповідно й зросли ціни. Щотижня вартість блакитного палива б'є рекорди. Експерти припускають, що чином Москва добивається запуску "Північного потоку-2".