У першому кварталі 2021 року чистий прибуток Ощадбанку становив 252 мільйони гривень. Цікаво, що торік цей показник дорівнював 2,63 мільярда гривень.

Водночас операційний прибуток банку становив 2,1 мільярда гривень, що на 2,3 мільярда гривень більше, ніж у першому кварталі 2020 року.

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Позитивного фінансового результату досягнуто, зокрема, внаслідок зростання чистого процентного доходу Ощадбанку до 2,9 мільярда гривень, що на 1,4 мільярда гривень (або на 96%) більше за показник у першому кварталі 2020. Зростання спричинене збільшенням процентного спреду, обсяг якого на кінець кварталу становив 7%,

– зазначили у банку.

Чистий комісійний дохід Ощадбанку за результатами кварталу становить 1,4 мільярда гривень. Це на 342 мільйони гривень (на 32,1%) більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Попри продовження економічної нестабільності, викликаної коронакризою, зростання активів банку протягом звітного періоду становило 21 мільярд гривень (або 9%). Нині вони становлять 255 мільярдів гривень.

Також спостерігалося зростання депозитного портфеля Ощадбанку, який на кінець березня 2021 року становив 209 мільярдів гривень. Зазначається, що протягом першого кварталу він виріс на 12,1%, або на 22 мільярди гривень.

Зверніть увагу! Ощадбанк за підсумками роботи у 2020 році отримав 2,8 мільярда гривень чистого прибутку, що на 2,5 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році (255 мільйонів гривень).