Перше підвищення заплановане на 1 липня. Відзначимо, що Пенсійний фонд переглядав пенсії вже 5 разів.

Важливо Пенсійний вік в Україні підвищать, бо він найнижчий у Європі: чи правда це

Які зміни відбудуться в липні

Перерахунок виплат проводитимуть через підвищення прожиткового мінімуму, відбуватиметься:

підвищення мінімальної пенсії за віком;

доплата понад норму за стаж.

Вже в липні встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію у 2020 році. Водночас мовиться про тих, чиї виплати не підвищували і не індексувалися.

Перерахунок в жовтні та грудні: що відомо

З 1 жовтня 2021 року встановлять виплати в сумі до 400 гривень особами, яким виповнилось від 75 до 80 років. Також запланований мінімальний розмір пенсії – 2 500 гривень.

З 1 грудня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком та відбудеться доплата за понаднормовий стаж. Окрім цього, зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень і мінімальних пенсійних виплат.

Нагадаємо! З 1 квітня для пенсіонерів, які працюють, перерахували пенсії. Середній розмір підвищення склав 193 гривні 32 копійки.

Водночас мінімальна зарплата зросте від 6 тисяч гривень до 6 500 гривень. А мінімальна пенсія для людей, старших за 65 років – до 2 600 гривень.



Перерахунок пенсій у 2021 році / Інфографіка Пенсійного фонду України