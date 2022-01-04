У 2021 році держбюджет України отримав "зайві" майже 2%, – Держказначейство
4 січня 2022 , 19:23Читать новость на русском
Джерело:ДКСУ
У 2021 році доходи до державного бюджету склали 1,298 трильйона гривень. Цей показник на 1,8%, або 23,2 мільярда гривень більше ніж планувалося.
Водночас цифри 2021 року перевищили 2022 рік на 222,5 мільярда гривень або на 20,7%. Відповідні дані оприлюднила Державна казначейська служба України у вівторок, 4 січня.
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План на 2021 рік було встановлено на рівні 1,28 трильйона гривень,
– повідомили у ДКСУ.
Зокрема, перевиконали план:
- Податкова – на 18,4 мільярда гривень, або на 3,1%;
- Митна служба — на 12,6 мільярда гривень, або на 3,2%.
Окрім цього, план за доходами загального фонду держбюджету перевиконано на 29,9 мільярда гривень, або на 2,8%, а спеціального недовиконано на 6,7 мільярда гривень, або на 3,1%.Зверніть увагу!
Держбюджет-2022: головні цифри
- прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;
- індекс споживчих цін – 106,2%;
- доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;
- видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярдів гривень;
- повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);
- надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);
- граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.