Водночас цифри 2021 року перевищили 2022 рік на 222,5 мільярда гривень або на 20,7%. Відповідні дані оприлюднила Державна казначейська служба України у вівторок, 4 січня.

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План на 2021 рік було встановлено на рівні 1,28 трильйона гривень,

– повідомили у ДКСУ.

Зокрема, перевиконали план:

Податкова – на 18,4 мільярда гривень, або на 3,1%;

Митна служба — на 12,6 мільярда гривень, або на 3,2%.

Окрім цього, план за доходами загального фонду держбюджету перевиконано на 29,9 мільярда гривень, або на 2,8%, а спеціального недовиконано на 6,7 мільярда гривень, або на 3,1%.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що дефіцит держбюджету в січні – листопаді становив 1,4% ВВП при запланованих у законі про держбюджет 5,5%.

Держбюджет-2022: головні цифри

прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;

індекс споживчих цін – 106,2%;

доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;

видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярдів гривень;

повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);

надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);

граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу