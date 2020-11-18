Кабінет Міністрів України надав гарантії Укравтодору на 5 мільярдів гривень для ремонту доріг у більшості областей України. Крім того, Міністерство інфраструктури планує залучити ще понад 5 мільярдів від міжнародних партнерів для ремонту доріг у Луганській області.

Також Кабінет Міністрів України 18 листопада затвердив перелік доріг, які планують відремонтувати ще у 2020 році. Про це повідомляє 24 канал.

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Уряд надав гарантії Укравтодору для внутрішніх запозичень на 5 мільярдів гривень. Термін запозичення – 15 років. За ці гроші відремонтують дороги у 18 областях.

В яких областях ремонтуватимуть дороги у 2020 році:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Хмельницька,

Чернігівська області.

Ремонт доріг у Луганській області

М​іністерство інфраструктури України також домовилося про залучення понад 5 мільярдів гривень для ремонту доріг у Луганській області. Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, це 65 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці гроші спрямують на капітальний ремонт трьох доріг: