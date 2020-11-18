Укравтодор отримає ще 10 мільярдів на ремонти доріг у 18 областях
Кабінет Міністрів України надав гарантії Укравтодору на 5 мільярдів гривень для ремонту доріг у більшості областей України. Крім того, Міністерство інфраструктури планує залучити ще понад 5 мільярдів від міжнародних партнерів для ремонту доріг у Луганській області.
Також Кабінет Міністрів України 18 листопада затвердив перелік доріг, які планують відремонтувати ще у 2020 році. Про це повідомляє 24 канал.
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Уряд надав гарантії Укравтодору для внутрішніх запозичень на 5 мільярдів гривень. Термін запозичення – 15 років. За ці гроші відремонтують дороги у 18 областях.
В яких областях ремонтуватимуть дороги у 2020 році:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Чернігівська області.
Ремонт доріг у Луганській області
Міністерство інфраструктури України також домовилося про залучення понад 5 мільярдів гривень для ремонту доріг у Луганській області. Про це повідомляє урядовий портал.
Зокрема, це 65 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці гроші спрямують на капітальний ремонт трьох доріг:
- Н-26 Чугуїв – Мілове;
- Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ;
- Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут.
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