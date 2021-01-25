З Держбюджету-2020 не використали десятки мільярдів гривень: хто не виконав план видатків

З Державного бюджету України у 2020 році не використали понад 67 мільярдів гривень. Найбільше план видатків не виконали у МОЗ та Мінсоцполітики.
Джерело: Рахункова палата
Водночас було перевиконано план доходів бюджету на 9 мільярдів гривень. Про це розповів глава Рахункової палати Валерій Пацкан.
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Недоліки планування низки бюджетних програм та неефективні управлінські рішення при використанні бюджетних коштів призвели до невиконання плану видатків на 5% — 67,3 мільярда гривень,
– зауважив він.
"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні – вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", – наголосив Пацкан.
Через невиконання плану видатків дефіцит Держбюджету на 83,4 мільярда гривень менший від плану і становив 217 мільярдів гривень, що в межах встановленого у законі граничного обсягу – 298 мільярдів гривень.
Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит Державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років,
– сказав глава Рахункової палати.
Окрім цього, Пацкан додав, що доходи Державного бюджету у 2020 році становили 1 трильйон 76 мільярдів гривень, що на 9 мільярдів гривень більше плану.