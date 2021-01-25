З Державного бюджету України у 2020 році не використали понад 67 мільярдів гривень. Найбільше план видатків не виконали у МОЗ та Мінсоцполітики.

Джерело: Рахункова палата

Водночас було перевиконано план доходів бюджету на 9 мільярдів гривень. Про це розповів глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

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Недоліки планування низки бюджетних програм та неефективні управлінські рішення при використанні бюджетних коштів призвели до невиконання плану видатків на 5% — 67,3 мільярда гривень,

– зауважив він.

Які відомства не виконали план видатків

МОЗ – на 10,5 мільярда гривень;

Мінсоцполітики – на 5,8 мільярда гривень;

Державне агентство автомобільних доріг України – на 4 мільярди гривень;

Мінекономрозвитку – на 3,8 мільярда гривень;

МОН – на 3,7 мільярда гривень;

МВС – на 2,9 мільярда гривень;

Міноборони – на 1,6 мільярда гривень.

"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні – вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", – наголосив Пацкан.

Дефіцит Держбюджету менший плану

Через невиконання плану видатків дефіцит Держбюджету на 83,4 мільярда гривень менший від плану і становив 217 мільярдів гривень, що в межах встановленого у законі граничного обсягу – 298 мільярдів гривень.

Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит Державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років,

– сказав глава Рахункової палати.

Доходи Державного бюджету перевищили план

Окрім цього, Пацкан додав, що доходи Державного бюджету у 2020 році становили 1 трильйон 76 мільярдів гривень, що на 9 мільярдів гривень більше плану.



Державний бюджет 2020 / Інфографіка Рахункової палати