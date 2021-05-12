У ДПС розповіли, скільки загалом задекларували українські мільйонери та де проживає найбільша їхня кількість.

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В Україні понад 8 тисяч мільйонерів і 1 мільярдер

Доходи, отримані у 2020 році, у сумі понад 1 мільйон гривень офіційно задекларувала 8 451 людина. Крім того, тільки 1 людина задекларувала понад 1 мільярд гривень. Це – житель Києва.

Найбільша кількість мільйонерів проживає

у Києві – 3 375 людей,

Дніпропетровській області – 684 людини,

Харківській – 595,

Київській – 540.

Загалом за рік українські мільйонери отримали дохід на суму 70,4 мільярда гривень та сплатили 1,6 мільярда гривень податків та 0,2 мільярда гривень військового збору.

Найбільшу суму до сплати в бюджет визначено жителем Києва з доходів, отриманих за межами України, – майже 80 мільйонів гривень, зокрема податку на доходи фізичних осіб – 66,5 мільйона гривень та військового збору – 11,1 мільйона гривень,

– зазначили у ДПС.

Усього доходи за 2020 рік задекларували 472 тисячі українців.

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