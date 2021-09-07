Показові дані Податкової обсерваторії ЄС

У звіті Податкової обсерваторії ЄС зазначається, що прибуток на одного співробітника в "податкових притулках" був набагато вищим, ніж в інших країнах, при цьому дочірні компанії в "податкових притулках" повідомляли про високу прибутковість та рентабельність.

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Близько 65% прибутку банків було отримано за кордоном через афілійовані особи в період з 2014 по 2020 рік. Також дослідники документально зафіксували невідповідність між країнами, в яких фіксувався прибуток та країнами в яких знаходилися співробітники.

У звіті розглядається діяльність 36 системних європейських банків зі штаб-квартирами в 11 країнах Європи.

Що таке "податковий притулок" Податковий притулок – один із видів вільних економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.

Синонім до терміну – офшорний центр, безподаткова зона, податкова гавань.

Дані з Вікіпедії. Податковий притулок – один із видів вільних економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.Синонім до терміну – офшорний центр, безподаткова зона, податкова гавань.

Нині до списку "податкових притулків" входять: Багами, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Гернсі, Гібралтар, Гонконг, Ірландія, острів Мен, Джерсі, Кувейт, Люксембург, Макао, Мальта, Маврикій, Панама, Катар.

У яких країнах реєстрували прибуток банки

25% прибутку банків реєструється в країнах, де податкова ставка нижче 15%.

Узяті разом, ці свідчення вказують на значну присутність і стабільне використання податкових притулків європейськими банками протягом багатьох років,

​– йдеться у звіті Податкової обсерваторії ЄС.

Згідно з даними Фонду оподаткування, середня ставка корпоративного податку у світі становить близько 24%. Європа має найнижчий регіональний показник – приблизно 20%. Зауважте й те, що в Ірландії ставка податку на прибуток корпорацій становить лише 12,5%.

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Прибутковість банків у "податкових притулках"

Податкова обсерваторія ЄС зазначає, що прибутковість банків у "податкових притулках" аномально висока: 238 тисяч євро на співробітника в порівнянні з приблизно 65 тисячі євро в країнах, які не є притулками.

Це говорить про те, що прибуток, який реєструється в податкових притулках, в основному переміщається з інших країн, де відбувається виробництво послуг,

– йдеться у звіті.

Варто зауважити, що кілька банків мають досить високу присутність в податкових притулках. Оскільки існує частина банків, що використовують не лише одну країну для цього, а "розмішує кошти" одразу в декількох таких "притулках".

Скільки відсотків прибутку банки резервували

HSBC зарезервував в середньому 58% свого прибутку до оподаткування в податкових притулках в період з 2014 по 2020 рік.

зарезервував в середньому до оподаткування в податкових притулках в період з 2014 по 2020 рік. Standard Chartered зарезервував близько третини свого прибутку до оподаткування в "податкових притулках".

зарезервував до оподаткування в "податкових притулках". Deutsche Bank, Nord LB і RBS – в середньому понад 20%.

Зверніть увагу, що Bankia, Erste, Nykredit Realkredit, Swedbank і Banco Sabadell – не реєстрували свій прибуток в "податкових притулках" протягом семирічного періоду вибірки.