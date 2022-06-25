12 країн ЄС повністю або частково залишилися без газу із Росії, – Єврокомісія

Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Європейська комісія має об'єднатися та взяти на себе ініціативу, щоб краще координувати рішення.

За її словами, наразі 12 країн ЄС частково чи повністю відключені від російського газу. Про це вона заявила 24 червня, під час дебатів у Європейській раді.

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ЄС має план на випадок непередбачуваних обставин

Кая Каллас зауважила, що план ЄС на випадок непередбачених обставин, складений на початку року, може знадобитися в будь-який час. І держави-члени повинні переконатися, що їхні національні плани готові до реалізації.

27 червня міністри енергетики ЄС знову зустрінуться у Люксембурзі, щоб обговорити стан енергетичного ринку та безпеку постачання до Європи.

Наближаються переговори щодо імпорту газу з Азербайджану

Також Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон розповіла про перемоги у закупівлях енергії.

Минулого тижня ми досягли угоди з Ізраїлем та Єгиптом про збільшення постачання газу, ми щойно поглибили нашу співпрацю з Норвегією, і переговори про імпорт газу з Азербайджану наближаються до завершення,

– повідомила вона.

Вона переконана, що закупівлі газу вимагають одностайності та скоординованих дій держав-членів ЄС та додала, що маніпуляції та шантаж з боку країни-агресорки також впливають на зростання цін за газ та електрику.

Маніпуляції та шантаж Росії також підтримують зростання цін на газ, що, своєю чергою, впливає на рахунки за електроенергію. Щоб пом'якшити наслідки зростання цін та, зокрема, захистити найменш застрахованих, Комісія випустила рекомендації для держав-членів ще у жовтні,

– наголосила Сімсон.

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