1,06 мільярда доларів за тиждень: Нацбанк наростив продаж валюти

Нацбанку вдалося наростити продаж валюти протягом дійсного тижня. Обсяг становить 1,06 мільярда доларів.

НБУ в період з 13 до 17 червня вдалося придбати 6,6 мільйона доларів. Про це стало відомо 17 червня.

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Нацбанк збільшив продаж валюти

Нацбанк після декількох тижнів скорочення знову наростив продаж валюти на ринку, цього тижня обсяг становив 1,06 мільярда доларів,

– мовиться в повідомленні.

А придбав Нацбанк цього тижня дещо менше, у порівнянні з минулим, коли регулятор продав 826 мільйона доларів.

Загалом з початку 2022 року НБУ продав вже 11,2 мільярда доларів та 1,8 мільярда євро. Придбав Нацбанк натомість 1,8 мільярда доларів та 110 мільйонів євро.

Рекордний обсяг з початку повномасштабної війни НБУ продав наприкінці травня. Сума становила 1,4 мільярда доларів. Після цього Нацбанк почав скорочувати обсяги продажу валюти.

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27 та 28 червня банки працюватимуть у звичайному режимі. Натомість субота 2 липня буде вихідним днем.

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