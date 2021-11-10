Про критичну ситуацію на ТЕС у мережі з посиланням на дані Міненерго повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
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На 10 ТЕС запаси вугілля не дотягують до мінімальних
Станом на 10 листопада гарантовані (мінімальні) запаси вугілля не були дотримані на 10 з 12 українських ТЕС.
Запаси вугілля не дотягують до мінімальних на таких станціях:
- група ДТЕК – 6 ТЕС: Курахівська, Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська, Запорізька, Придніпровська);
- Центренерго – 3 ТЕС: Зміївська, Трипільська, Вуглегірська;
- Донбасенерго – 1 ТЕС: Слов'янська.
Герус наголосив, що дотримання запасів – одна з умов ліцензійної діяльності підприємств.
Запаси вугілля на українських ТЕС / Інфографіка Міненерго
25 простоюють через відсутність палива
За інформацією Укренерго, 25 енергоблоків наразі простоюють через відсутність палива. З цієї причини найбільше енергоблоків зупинили роботу у державній Зміївській ТЕС, там працює тільки один енергоблок.
Вуглегірська ТЕС зупинила 4 блоки, а Трипільська – 3. Вони також належать Центренерго.
На аварійних ремонтах перебувають по два енергоблоки на Курахівській та Бурштинській ТЕС ДТЕК.
Стан енергоблоків українських ТЕС / Інфографіка Укренерго
Текст допису Андрія Геруса:
За даними Міненерго, станом на 10 листопада гарантовані (мінімальні) запаси вугілля не були дотримані на 10 ТЕС. Із них:
група ДТЕК 6 ТЕС (Курахівська, Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська, Запорізька, Придніпровська)
Центренерго 3 ТЕС (Зміївська, Трипільська, Вуглегірська)
Донбасенерго 1 ТЕС (Слов'янська)
Дотримання гарантованих запасів – це не "плани", це одна з умов ліцензійної діяльності, яка безумовно має виконуватися, це правило, обов'язкове до виконання кожною законослухняною компанією.