Про критичну ситуацію на ТЕС у мережі з посиланням на дані Міненерго повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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На 10 ТЕС запаси вугілля не дотягують до мінімальних

Станом на 10 листопада гарантовані (мінімальні) запаси вугілля не були дотримані на 10 з 12 українських ТЕС.

Запаси вугілля не дотягують до мінімальних на таких станціях:

група ДТЕК – 6 ТЕС: Курахівська, Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська, Запорізька, Придніпровська);

Центренерго – 3 ТЕС: Зміївська, Трипільська, Вуглегірська;

Донбасенерго – 1 ТЕС: Слов'янська.

Герус наголосив, що дотримання запасів – одна з умов ліцензійної діяльності підприємств.



Запаси вугілля на українських ТЕС / Інфографіка Міненерго

25 простоюють через відсутність палива

За інформацією Укренерго, 25 енергоблоків наразі простоюють через відсутність палива. З цієї причини найбільше енергоблоків зупинили роботу у державній Зміївській ТЕС, там працює тільки один енергоблок.

Вуглегірська ТЕС зупинила 4 блоки, а Трипільська – 3. Вони також належать Центренерго.

На аварійних ремонтах перебувають по два енергоблоки на Курахівській та Бурштинській ТЕС ДТЕК.



Стан енергоблоків українських ТЕС / Інфографіка Укренерго

Зверніть увагу! В Україні погіршується ситуація із накопиченням вугілля. Станом на 8 листопада запаси вугілля на складах ТЕС опустилися нижче 0,5 мільйона тонн. За місяць вони скоротилися на 33%.

Текст допису Андрія Геруса:

За даними Міненерго, станом на 10 листопада гарантовані (мінімальні) запаси вугілля не були дотримані на 10 ТЕС. Із них:

група ДТЕК 6 ТЕС (Курахівська, Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська, Запорізька, Придніпровська)

Центренерго 3 ТЕС (Зміївська, Трипільська, Вуглегірська)

Донбасенерго 1 ТЕС (Слов'янська)

Дотримання гарантованих запасів – це не "плани", це одна з умов ліцензійної діяльності, яка безумовно має виконуватися, це правило, обов'язкове до виконання кожною законослухняною компанією.