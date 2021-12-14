10 найбільших економічних ризиків у 2022 році: рейтинг Bloomberg

Видання Bloomberg перерахувало 10 найбільших ризиків, які, на їх думку, чекають світову економіку. Серед них новий штамп омікрон, високі ціни на продовольство у світі, Brexit, інфляція, жорстка монетарна політика США та інші.

Нові мутації коронавірусу

Аналітики вважають, якщо підтвердиться, що штам омікрон заразніший за дельту, але викликає менш важке захворювання, це непогана новина. Світова економіка перебалансується ближче до допандемічного стану шляхом зростання сервісів — рітейлу, фітнесів, ресторанів — і додадуть 0,4 процентних пунктири до всесвітнього прогнозу Bloomberg на 2022 рік. Зараз він складає 4,7%.

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Драматичний прогноз

Однак якщо з'явиться одночасно заразніший і небезпечніший штам, динаміка світової економіки буде схожа на другий квартал 2020 року зі скороченням до 10% у найбільш чутливих галузях.

Економічна ситуація у США

Високий рівень інфляції

Рівень інфляції у США суттєво перевищує прогноз тож експерти припускають, що у 2022 році може скластись схожа ситуація. Прогноз був на рівні 2% річних, однак нині інфляція складає 7% річних.

Прогнозовано у 2022 році інфляція спаде до 3% річних, однак у разі несприятливого поєднання факторів головна економіка світу підійде ближче до стагфляції, вважають у Bloomberg.

Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

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Жорстка монетарна політика ФРС

Також аналітики Bloomberg вважають, що для ринків жорстка політика Федеральної резервної системи США (ФРС) означає лихо, особливо якщо на них утворюються "бульбашки". Якщо у 2022 році регулятор тричі підвищить облікову ставку та заявить готовність дійти до 2,5%, то 2023 рік США зустрінуть рецесією.

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Зміна облікової ставки, своєю чергою, важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

5±1%.

Просідання ринків, що розвиваються

Підвищені ставки США означають приплив грошей у доларові активи й відтік з ринків, що розвиваються. Але такі економіки мають різний ступінь вразливості до цього перетоку, тож:

у Саудівській Аравії він мінімальний,

в Аргентині, Туреччині та Бразилії – максимальний.

Проблеми Китаю

Аналітики вважають, що якщо Китай не зуміє залагодити наслідки кризи в секторі економіки, йдеться про забудовника Evergrande, а також продовжить дотримуватися політики "нульової толерантності" до коронавірусу незалежно від штаму, то ріст ВВП може суттєво сповільнитись.

Відтак базовий прогноз складає 5,7%, а у разі не зміни політики сповільниться до 3%. Такий повільний ріст ВВП може не лише спричинити так званий "ефект доміно" у світовій економіці, але й на політику ФРС.

Також нагадаємо, що нещодавно економічні експерти прогнозували розвиток стагфляції у країні. Все через скорочення виробництва та ріст цін.

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Нестабільність у Європі

Йдеться не лише про фактор України, а й про президентські вибори у Франції та Італії. Якщо в цих ключових економіках переможуть євроскептики, ціна запозичення для них підвищиться, а при спреді суверенного держборгу в 300 базисних пунктів, як у минулу фінансову кризу, настане рецесія.

Варто зазначити, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання. Експерти вважають, що рецесія здатна відібрати в єврозони щонайменше 4% від ВВП.

Що таке економічна рецесія Рецесія – фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат (несприятливого шоку попиту). Вона характеризується нульовим ростом валового національного продукту (стагнація) чи його падінням протягом більше ніж пів року.

Проблеми Brexit

Повномасштабна торгова війна між ЄС та Великобританією є малоймовірною, але проблеми на митних кордонах цілком можливі. Вони ще більше піднімуть вгору споживчі ціни, вважають експерти.

Зростання цін на їжу

Становище з доступністю їжі обіцяє бути гіршим, ніж у кризу "арабської весни" 2011 року, особливо в таких країнах, як Судан, Ліван та Алжир, прогнозують аналітики. Це означає ризик нової нестабільності у макрорегіоні.

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Геополітика

Згортання екстрених стимулів

У 2022 році, за оцінкою UBS, уряди згорнуть підтримку приблизно на 2,5% світового ВВП. Особливо сильно цей фактор позначиться на економіках Великобританії, Італії, Канади та Японії.

Війна наддержав

Головний жахливий сценарій – війна наддержав. Але на світову економіку не менше вплине й нова торгова війна між США та Китаєм, і нова криза з постачанням напівпровідників із Тайваню. Не варто недооцінювати потенціал регіональної напруги — наприклад, у Туреччині чи Бразилії напередодні жовтневих виборів.

Разом з тим у Bloomberg зазначають, що у 2020 році економічний удар пандемії виявився гіршим за майже всі прогнози. Однак у 2021 році багато країн відновлювалися напрочуд швидко.