10% найбагатших американців володіють майже 90% всіх акцій США
Джерело:CNBC
Найбільш заможні 10% американців володіють рекордним показником акцій США за всю історію спостережень – 89%. Решта ж американців володіють лише близько 11% акцій проти 12%, які вони мали до пандемії.
Як зросли статки у період пандемії
Згідно з аналітикою Федеральної резервної системи США за період пандемії різні верстви населення спромоглись збільшили свої статки наступним чином:
- 1% найбагатших американців – на 6,5 трильйонів доларів у корпоративних цінних паперах та взаємних фондах,
- 90% менш заможних американців — на 1,2 трильйона доларів.
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У період між січнем 2020 року та червнем 2021 року, акції зросли наступним чином:
- у 10% найбагатших американців – на 43%,
- у решти 90% — на 33%.
Основне джерело прибутку
- Загальні статки 1% нині сягнули нового рекорду у 32%.
- Джерелом майже 70% їхніх прибутків за останні півтора року були акції.
З цього приводу Стівен Розенталь, співробітник Urban-Brookings Tax Policy Center зауважив, що практично всі американці володіють крихітним відсотком акцій проти левової частини 1% найбагатших.
1% найбагатших має багато акцій, решта з нас – трохи,
– зауважив Розенталь.
Трейдерський підхід
Розенталь також розповів, що багато з молодих інвесторів вклалися в акції вже коли вони подорожчали. Саме тому прибутки інвесторів, що беруть участь у ринку роками значніші.
На додаток, багато нових інвесторів мають трейдерський підхід, пояснює експерт. Тобто вони швидко купують та продають акції, часто з використанням боргу, сподіваючись на швидке збагачення. Попри те, що трейдерська стратегія з часом здатна накопичити величезні статки, для більшості вона приносить менші доходи ніж якби вони просто купили б та довго тримали акції.