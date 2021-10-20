10% найбагатших американців володіють майже 90% всіх акцій США

Найбільш заможні 10% американців володіють рекордним показником акцій США за всю історію спостережень – 89%. Решта ж американців володіють лише близько 11% акцій проти 12%, які вони мали до пандемії.

Як зросли статки у період пандемії

Згідно з аналітикою Федеральної резервної системи США за період пандемії різні верстви населення спромоглись збільшили свої статки наступним чином:

1% найбагатших американців – на 6,5 трильйонів доларів у корпоративних цінних паперах та взаємних фондах,

американців – на 6,5 трильйонів доларів у корпоративних цінних паперах та взаємних фондах, 90% менш заможних американців — на 1,2 трильйона доларів.

Цікаво Показова сума: скільки інвестував Китай за кордон під час пандемії

У період між січнем 2020 року та червнем 2021 року, акції зросли наступним чином:

у 10% найбагатших американців – на 43%,

у решти 90% — на 33%.

Основне джерело прибутку

Загальні статки 1% нині сягнули нового рекорду у 32%.

Джерелом майже 70% їхніх прибутків за останні півтора року були акції.

З цього приводу Стівен Розенталь, співробітник Urban-Brookings Tax Policy Center зауважив, що практично всі американці володіють крихітним відсотком акцій проти левової частини 1% найбагатших.

1% найбагатших має багато акцій, решта з нас – трохи,

– зауважив Розенталь.

Трейдерський підхід

За час пандемії фондовий ринок став не лише основним джерелом багатства для американців, але й джерелом нерівності. Він практично вдвічі виріс з моменту свого падіння у березні 2020 року та на 40% проти з січня 2020 року.

Розенталь також розповів, що багато з молодих інвесторів вклалися в акції вже коли вони подорожчали. Саме тому прибутки інвесторів, що беруть участь у ринку роками значніші.

На додаток, багато нових інвесторів мають трейдерський підхід, пояснює експерт. Тобто вони швидко купують та продають акції, часто з використанням боргу, сподіваючись на швидке збагачення. Попри те, що трейдерська стратегія з часом здатна накопичити величезні статки, для більшості вона приносить менші доходи ніж якби вони просто купили б та довго тримали акції.