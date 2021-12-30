10 днів поспіль "Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа

30 грудня 2021 , 11:08
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Джерело:

GSA Platform

Російський "Газпром" 30 грудня відмовився бронювати потужності газопроводу Ямал – Європа для транзиту через Польщу. Компанія вже 10 днів не замовляє доступ до трубопроводу.

Цим газопроводом російський газ доставляється в Західну Європу. Однак вже півтора тижня ресурс йде по реверсу в Польщу.

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"Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа

Відповідно до даних системи бронювання, 30 грудня було доступно 89,1 мільйона кубометрів у точці входу до польської ділянки магістралі. Вона для "Газпрому" є одним з основних маршрутів постачання газу до Європи.

Однак пропозиція залишилася незатребуваною, бо "Газпром" відмовився від бронювання.

Загалом російська компанія не використовує потужностей газопроводу Ямал – Європа для транзиту через Польщу вже 10-ий день поспіль.

Нагадаємо, 20 грудня "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Тоді ж компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.

Росія і транзит газу в Європу: що відомо

  • З 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку газопроводом Ямал – Європа до Німеччини було припинено. Натомість постачання почали у зворотному напрямку, тобто до Польщі.
  • Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що Москва готова збільшувати постачання газу до Європи. Для цього "Газпрому" потрібні довгострокові контракти".
  • Водночас Володимир Путін наголосив, що додаткові обсяги російського газу почнуть транспортувати в Європу, як тільки запустять "Північний потік-2". Мовляв, Росія виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.

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Автор: Наталія Пристанська