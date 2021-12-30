Цим газопроводом російський газ доставляється в Західну Європу. Однак вже півтора тижня ресурс йде по реверсу в Польщу.

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"Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа

Відповідно до даних системи бронювання, 30 грудня було доступно 89,1 мільйона кубометрів у точці входу до польської ділянки магістралі. Вона для "Газпрому" є одним з основних маршрутів постачання газу до Європи.

Однак пропозиція залишилася незатребуваною, бо "Газпром" відмовився від бронювання.

Загалом російська компанія не використовує потужностей газопроводу Ямал – Європа для транзиту через Польщу вже 10-ий день поспіль.

Нагадаємо, 20 грудня "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Тоді ж компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.

Росія і транзит газу в Європу: що відомо

З 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку газопроводом Ямал – Європа до Німеччини було припинено. Натомість постачання почали у зворотному напрямку, тобто до Польщі.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що Москва готова збільшувати постачання газу до Європи. Для цього "Газпрому" потрібні довгострокові контракти".

Водночас Володимир Путін наголосив, що додаткові обсяги російського газу почнуть транспортувати в Європу, як тільки запустять "Північний потік-2". Мовляв, Росія виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.

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