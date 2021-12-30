Цим газопроводом російський газ доставляється в Західну Європу. Однак вже півтора тижня ресурс йде по реверсу в Польщу.
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"Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа
Відповідно до даних системи бронювання, 30 грудня було доступно 89,1 мільйона кубометрів у точці входу до польської ділянки магістралі. Вона для "Газпрому" є одним з основних маршрутів постачання газу до Європи.
Однак пропозиція залишилася незатребуваною, бо "Газпром" відмовився від бронювання.
Загалом російська компанія не використовує потужностей газопроводу Ямал – Європа для транзиту через Польщу вже 10-ий день поспіль.
Росія і транзит газу в Європу: що відомо
- З 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку газопроводом Ямал – Європа до Німеччини було припинено. Натомість постачання почали у зворотному напрямку, тобто до Польщі.
- Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що Москва готова збільшувати постачання газу до Європи. Для цього "Газпрому" потрібні довгострокові контракти".
- Водночас Володимир Путін наголосив, що додаткові обсяги російського газу почнуть транспортувати в Європу, як тільки запустять "Північний потік-2". Мовляв, Росія виконала своє завдання з будівництва трубопроводу.
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