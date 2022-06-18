А у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб передбачають два перерахунки пенсій. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Раніше Пенсії до кінця року перерахують тричі: коли очікувати підвищення

Пенсії трохи підвищаться

Так, з 1 липня мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 934 до 2 027 гривень.

гривень. А вже з 1 грудня становитиме 2 093 гривні.

Увага! Максимальна пенсія зросте з 19 340 до 20 270 гривень.

Мінімальна пенсія для непрацюючих

Крім того, з 1 жовтня зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли 65 років та старших й мають страховий стаж – чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. Все це у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6 500 до 6 700 гривень.

Інші доплати для осіб, старших 70 років

Окрім цього, планується ще один вид доплати. Вже з 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років встановлять щомісячну компенсаційну виплату. Вона складатиме 300 гривень (й відбуватиметься у межах пенсійної виплати 10 340,35 гривень).

Довідка. Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена ​​з дати досягнення 70-річного віку.

Крім того, в осіб віком від 70 років, які мають стаж 35 та 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3 000 гривень.

З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, та не працюють, мінімальну пенсійну виплату встановлять на рівні 2 500 гривень.



Перерахунки пенсій у 2022 році / Інфографіка Пенсійного фонду

Куди звертатись щодо вашої виплати

Ви можете звернутися за консультацією на гарячу лінію контакт-центру Пенсійного фонду України:

0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 або через вебпортал електронних послуг.

Крім того, можна написати звернення на електронну пошту Пенсійного фонду України: info@pfu.gov.ua.

Перелік сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися за вирішенням вашого конкретного питання є за посиланням.

До теми – як працюють українські банки в умовах війни: дивіться відео